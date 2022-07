In Sachsen und Thüringen hat es im vergleichsweise feuchten und durchwachsenen Jahr 2021 mehr Blitzeinschläge als im Jahr zuvor gegeben. Wie aus Messungen des Blitz-Informationsdienstes von Siemens hervorgeht, gab es in Sachsen-Anhalt dagegen weniger Blitzeinschläge.

In Thüringen gab es mindestens 10.743 Blitzeinschläge. Das entspricht 0,66 Einschlägen pro Quadratkilometer. Im Trockenjahr 2020 waren es mindestens 8.982 Blitze. Trotz der größeren Zahl an Einschlägen – im Bundesvergleich ist die Zahl weiterhin eher gering. Und eigentlich ist der Trend ein anderer: Trotz des Zuwachses im Vorjahr geht die Zahl der Blitzeinschläge seit mehreren Jahren in Thüringen zurück .

In Sachsen-Anhalt hat es im vergangenen Jahr in vielen Regionen deutlich seltener geblitzt als in anderen Teilen Deutschlands. Demnach wurden im Jahr 2021 in Magdeburg und Dessau-Roßlau nur 0,27 Blitzeinschläge pro Quadratkilometer erfasst, im Landkreis Stendal waren es 0,3. Die Regionen gehören damit zu den Schlusslichtern in Deutschland. Die meisten Blitzeinschläge in Sachsen-Anhalt wurden im Burgenlandkreis (1,58) erfasst, es folgt der Salzlandkreis (1,02).