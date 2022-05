Sind also auf einem Handy oder beim Navi Blitzer-Warn-Apps installiert, müssen diese während der Fahrt ausgestellt werden. Ein Verstoß gegen diese Regelung kann unschöne Folgen haben, erklärt Melanie Mikulla vom ADAC: "Die Polizei kann das im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüfen und theoretisch kann sie dann auch den betriebsbereiten Radarwarner sicherstellen oder sogar vernichten lassen." Bei Mobiltelefonen oder Navis werde das zwar weniger der Fall sein, als Bußgeld drohten aber dennoch 75 Euro – sowie ein Punkt in Flensburg.

Auf einigen Internetseiten wird argumentiert, dass sich die Regeln der StVO nur an Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer richten und nicht an die Beifahrer. Die könnten, so die Schlussfolgerung, also Radarwarngeräte und Blitzer-Apps benutzen, ohne belangt zu werden.