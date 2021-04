Thrombose-Risiko Blutverdünner zur Corona-Impfung sind keine gute Idee

Normalerweise stehen diese beiden Risiken in einem vernünftigen Verhältnis. Bei einer Impfung gegen das Coronavirus, zum Beispiel mit Astrazeneca, ist die Ausgangslage jedoch anders. Virologe Alexander Kekulé erklärt: "Das Risiko von Thrombosen – so sagt es zumindest der Hersteller – liegt höchstens in der Größenordnung von 1:100.000. Die Europäische Arzneimittelbehörde hat Daten veröffentlicht, die so in diese Richtung gehen."