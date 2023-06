Für den Erhalt der Wälder könnte der Regen der letzten Tage nicht ausreichend gewesen sein. Bildrechte: dpa

Andreas Marx ist Leiter des deutschen "Dürremonitors" am Helmholtz Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Er befürchtet dagegen in diesem Jahr keine Dürreschäden für die Landwirtschaft. Die oberen Bodenschichten seien durchnässt, sagt Marx: "Es ist eher das Problem, dass es nicht genug geregnet hat, um auch tiefer unten, also unterhalb von einem Meter, dafür zu sorgen, dass überall der Dürrezustand verlassen werden kann."



Wälder könnten also auch in diesem Jahr Schaden nehmen. Und auch der Grundwasserpegel sei betroffen. In Sachsen-Anhalt erreichten viele Pegel zuletzt 2018 Tiefststände.