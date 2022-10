Nach Böhmermann-Bericht Medienberichte: Faeser will BSI-Präsident Schönbohm ablösen

Mitten in der Debatte um Risiken für sensible Infrastruktur sorgt eine Recherche des "ZDF Magazins Royale" für Unruhe: Der Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat enge Verbindungen zu einem dubiosen Lobbyverein für digitale Sicherheit, hinter dem der russische Geheimdienst FSB stehen soll.