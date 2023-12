Zur Köthen-Initiative sagte Böhmermann, "Partnerschaft für Demokratie" bedeute ihm sehr viel. Die Partnerschaft würde sich unter anderem dafür einsetzen, dass der Christopher Street Day 2024 in Köthen stattfinden könne. Darüber hinaus sei die Initiative in zahlreichen Projekten aktiv. Dazu gehörten Theaterprojekte für Schülerinnen und Schüler, interkulturelle Veranstaltungen oder Aktionen gegen Gewalt gegen Frauen .

Jeweils ein weiteres Viertel der Spendensumme geht an ein Johanniter-Kinderhaus in Brandenurg und an die Organisation Hateaid, die sich gegen Hassrede im Internet engagiert und Betroffenen von Hasskommentaren unterstützt.