Vorwurf der Strafvereitelung Ermittlungen gegen Polizisten nach Böhmermann-Sendung

Hauptinhalt

In mehreren Bundesländern wird nach Enthüllungen des Satirikers Jan Böhmermann gegen Polizisten ermittelt, inzwischen auch in Leipzig. In seinem "ZDF Magazin Royale" hatte Böhmermann aufgedeckt, dass Anzeigen von Hasskommentaren im Netz gar nicht aufgenommen worden sind oder oft nur schleppend danach ermittelt wurde.