Die Verbraucher haben also keine Wahl. Denn wer seinen gebuchten Flug stornieren will, weil ein anderes als das gewünschte Flugzeug eingesetzt wird, bleibt nach Angaben der Verbraucherzentrale auf den Kosten sitzen.

Bildrechte: picture alliance/dpa/AP | Haven Daley

Aber auch diese Option hat einen Haken, wie Imke Wessel vom Reisebüro-Verband am Beispiel von Eurowings erklärt. Eurowings habe zwar selbst nur Airbus-Flugzeuge, die Smartwings als Partner fliege aber mit Boeing: "Also, sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung sind da Wechsel möglich", sagt Wessel.



Sie spricht hier vom Wet-Lease-Verfahren, das viele Airlines nutzen. Dabei mietet eine Fluggesellschaft die Maschine einer anderen – inklusive Piloten und Kabinenpersonal. Das wird unter anderem dann gemacht, wenn in der eigenen Flotte gerade nicht genug Maschinen zur Verfügung stehen.