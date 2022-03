Infrastruktur in Deutschland DDR-Technologie hilft bei Brückensanierung

Am Institut für Massivbau der Technischen Universität in Dresden wird der Ernstfall geprobt. In einem Labor erzeugen Hydraulikpressen gewaltigen Druck auf Betonpfeiler, bis diese mit lautem Poltern zerbersten. Mit diesen Belastungstests sollen Katastrophen verhindern werden.

Brückeneinstürze mit vielen Toten, wie etwa beim Einbruch der Morandibrücke in Genua 2018, gab es in Deutschland noch nicht. "Wir sind ab und an mal dicht daran vorbeigekommen, aber bisher hat unsere Art, wie wir mit den Brücken umgehen, eben doch dazu geführt, dass wir in ein sehr sicheres System haben," erklärt Brückenbauexperte Steffen Marx von der TU Dresden.

Am Institut für Massivbau der TU Dresden führen Forscherinnnen und Forscher Belastungstests an Betonpfeilern durch. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Bei den Brücken in Deutschland gibt es einen gewaltigen Sanierungsstau. Allein entlang der Autobahnen warten 3.000 Brücken auf eine Sanierung. Nach Recherchen des ARD-Morgenmagazins sind 358 von ihnen nur noch beschränkt oder gar nicht mehr befahrbar. Einige Brücken müssen dann ganz weichen – wie kürzlich bei der Sprengung der Salzbachtalbrücke in Hessen.

In Mitteldeutschland sind die Brücken aus Sicht der Autobahn GmbH in einem besseren Zustand als in den alten Ländern. "Was vor allem daran liegt, dass sie relativ jung sind", erklärt Unternehmenssprecher Tino Möhring. Die meisten Autobahnen und ihre Brücken seien erst nach 1990 gebaut worden, was ein Vorteil für deren Zustand wäre.

Um eventuelle Schäden festzustellen, werden die Autobahnbrücken nahezu täglich von Autobahnmeistereien inspiziert. Alle drei Jahre findet eine umfangreiche Bauwerksprüfung durch die zuständigen Ingenieure statt. Dabei vergeben die Prüfer Zensuren: Eins steht für sicher, bei vier muss die Brücke sofort gesperrt werden.

Laut der Bauingenieurin Anke Hawemann von der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt bewege sich der Zustand der Brücken zwischen zwei und zweieinhalb. Und damit in einem relativ guten Zustand, so Hawemann.

Bis zu 90.000 Fahrzeuge rollen täglich über die Elbebrücke Hohenwarthe. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK