Zwischen Januar und Mai wurde dem BSI zufolge eine große Zahl von Attacken registriert, bei denen Erpresser vorgaben, über Videomaterial vom Besuch des Opfers auf pornografischen Webseiten zu verfügen. Die Drohung: Sollte das Opfer nicht einen vierstelligen Euro-Betrag in Bitcoin zahlen, werde das kompromittierende Video an alle Kontakte des Opfers verschickt.



Die Behörde ermahnt in diesem Zusammenhang alle Betroffenen, Angriffe möglichst schnell zu melden, um weiteren Schaden zu vermeiden.