Bildrechte: picture alliance / Bildagentur-online/McPhoto-Muell | Bildagentur-online/McPhoto-Mueller

Bundesgerichtshof Keine feste Höhenbegrenzung für Hecken

Hauptinhalt

28. März 2025, 13:04 Uhr

Ein Rechtsstreit um eine bis zu sieben Meter hohe Bambushecke in Hessen geht in die nächste Runde. Der Bundesgerichtshof entschied, dass es keine allgemeine Höhenbegrenzung für Hecken gibt, wies den Fall aber zur erneuten Prüfung an das Oberlandesgericht Frankfurt zurück. Entscheidend sei nicht die Höhe, sondern ob die Hecke einen geschlossenen Eindruck macht.