Zudem gebe es irreführende Pop-Up-Fehlermeldungen, in denen gefälschte Warnhinweise am PC unter Bewerbung einer deutschen rückrufbaren Rufnummer angezeigt würden. Und auch Hackingfälle fielen darunter, in denen Dritte in rechtswidriger Weise kostenpflichtige Verbindungen über Router oder Telefonanlagen von Endkunden generierten.