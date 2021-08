Im niedersächsischen Aerzen ist am frühen Nachmittag ein Bundeswehr-Hubschrauber abgestürzt. Am späten Nachmittag bestätigte die Bundeswehr den Tod eines der beiden Besatzungsmitglieder, einer 25-jährigen Soldatin. Das zweite 26-jährige Besatzungsmitglied liege verletzt im Krankenhaus, sagte ein Sprecher der Bundeswehr. Die Maschine gehöre zum Internationalen Hubschrauberausbildungszentrum in Bückeburg. Zur Ursache des Absturzes gab es bislang keine Angaben.

Der Schulungshubschrauber vom Typ Eurocopter EC 135 sei in einem Getreidefeld abgestürzt, an der Absturzstelle habe es gebrannt, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Die Flammen seien gelöscht worden. Die beiden Soldaten seien voll ausgebildete Piloten gewesen und hätten sich auf einem Weiterbildungsflug befunden, teilte die Bundeswehr mit.

Erst in der vergangenen Woche waren zwei Eurofighter in Mecklenburg-Vorpommern bei Luftkampfübungen kollidiert und abgestürzt. Ein Ausbilder-Pilot hatte sich mit dem Schleudersitz retten und den Unfall verletzt überleben können. Der Pilot in der zweiten Maschine starb. Am Boden wurde niemand verletzt.