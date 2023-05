Angenommen, die Leopard-2-Panzer in der Ukraine hätten Elektroantrieb: Mitten im Gefecht sind plötzlich die Akkus leer und müssen an die Steckdose – Ladepause. Das geht natürlich gar nicht, sagt Prof. Stefan Bayer, Vizechef des German Institute for Defence and Strategic Studies.

E-Panzer, und selbst Wasserstoffpanzer, seien zurzeit noch ausgeschlossen. Und dennoch sei es sinnvoll, die Mobilitätswende bei der Bundeswehr anzustreben. "Weil wir massiv abhängig von fossilen Brennstoffen sind. Und diese Abhängigkeit hat zum einen die Konsequenz, dass wir in Klimaschutzfragen reinrutschen. Und zur zweiten sind wir abhängig von Despoten. Das kostet uns richtig Geld, das haben wir bitter gemerkt, als Putin den Krieg anfing gegen die Ukraine."

Forschung zu Wasserstoff für die Bundeswehr

Wie die Bundeswehr das Verbrenner-Aus meistern kann, daran forscht das German Institute for Defence and Strategic Studies, ein Think Tank im Geschäftsbereich des Verteidigungsministeriums. Ein Leopard-2 wird wohl noch lange Diesel verbrennen, übrigens über vier Liter pro Kilometer.

Der Energiebedarf eines Panzers ist einfach zu groß. Das gilt auch für Tornado-Flugzeuge. Doch anderes Kriegsgerät könne bald auf Wasserstoff umgerüstet werden, so Stefan Bayer. "Gepanzerte Fahrzeuge sind durchaus denkbar, also die Dingos. Es ist darüber nachdenkbar, dass wir grob Fahrzeuge mit bis zu 15 Tonnen betreiben werden können mit solchen Wasserstofflösungen. Wir werden Propellerflugzeuge betreiben können. All das sind Möglichkeiten. Wir sind da gar nicht so weit weg."