Nato-Partner in Deutschland unterwegs

Und noch auf einen weiteren Punkt weist man in Berlin hin: die geostrategische Bedeutung Deutschlands. Man sei Transitland und diene als logistische Drehscheibe für Nato-Truppen.

Dazu ist Deutschland im Rahmen des sogenannten Host Nation Support verpflichtet. Dafür melden Nato-Partner Zeitfenster und einen örtlichen Rahmen an, in dem etwa ein Konvoi durch Deutschland fährt. Dieser wird dann von der Militärpolizei begleitet, außerdem werden in der Regel Betankung und Unterkünfte zur Verfügung gestellt.

Von der Bundeswehr in Sachsen hieß es gegenüber dem MDR, aktuell verlegten verschiedene Nationen im Rahmen von Übungen und zur Verstärkung der Nato-Ostflanke Material und Personal aus und durch Deutschland. Viele verschiedene Nationen würden den Transitweg durch Deutschland nutzen, insbesondere zum Beispiel die westlichen Nachbarn wie Belgien oder Frankreich. Die Bundeswehr ist weiter in Alarmbereitschaft. Bildrechte: dpa

Saber Strike: US-Truppen noch nicht zurückverlegt

Das war etwa Mitte Februar der Fall. Damals durchquerten mehrere US-amerikanische Militärkonvois Sachsen, um am Nato-Manöver "Saber Strike" (Säbelhieb) unter anderem in der Slowakei teilzunehmen. Durchgespielt werden sollte die Abwehr einer möglichen russischen Invasion in Osteuropa. Zu dem Zeitpunkt lief der Angriff auf die Ukraine noch nicht.

Inzwischen sollte das Manöver eigentlich beendet sein, eine Rückkehr der Truppe war ursprünglich für Mitte März geplant. Nach Angaben der Bundeswehr in Sachsen ist über ein Ende der Übung und eine mögliche Rückverlegung der Truppen bislang aber nichts bekannt.