Am 4. Januar ist Schluss. Dann dürfen die meisten Tattoo-Farben in der EU nicht mehr eingesetzt werden. Und dann? Marta Lipinski weiß es nicht. Die Leipziger Tattoo-Künstlerin hat seit inzwischen elf Jahren ein eigenes Studio in der Messestadt und kennt das Geschäft. Nach ihrer beruflichen Zukunft gefragt, sagt sie: "Ich bin da gerade ein bisschen taub. Mit den ganzen Corona-Maßnahmen jetzt noch, dass wir gerade nicht arbeiten dürfen – es geht alles so ineinander über. Ich habe aufgegeben, da jetzt noch großartig zu kämpfen. Dafür reicht meine Kraft auch gerade gar nicht mehr."