Von Rasern, Falschparkern und anderen Verkehrssündern haben viele Kommunen in Deutschland dieses Jahr bislang deutlich mehr Bußgelder kassiert. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Teilweise verdoppelten sich die Einnahmen. So stiegen die Einnahmen in Dresden etwa von rund 2,43 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2021 auf 4,77 Millionen Euro in den ersten sechs Monaten 2022. In diesem Zeitraum wurden in der Stadt außerdem mehr als 38.300 zuätzliche Ordnungswidrigkeiten im Vergleich zu 2021 angezeigt.