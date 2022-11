Bei der gemeinsamen Operation am 8. November wurden in fünf Ländern gleichzeitig dutzende Objekte durchsucht und Beweismittel beschlagnahmt. Der Schwerpunkt des Einsatzes lag auf der georgischen Hauptstadt Tiflis. Von deutscher Seite her nahmen 60 Polizisten und IT-Forensiker sowie fünf Staatsanwälte an der Operation im Ausland teil. Auch in Albanien, in der Ukraine und in Bulgarien gingen die Ermittler vor, aber ohne deutsche Beteiligung. Insgesamt seien 15 Callcenter sowie 27 Objekte durchsucht worden.