Kramer ist Camperin seit Kindheitstagen und heute Thüringer Landesvorsitzende beim deutschen Camping-Club. Mit der Familie hat sie schon Ziele von Kroatien bis an die Ostsee angesteuert, mit den Clubmitgliedern probiert sie Plätze in Deutschland aus. Ein Hobby, das immer teurer wird. Inzwischen würden viele Extrapreise aufgerufen. "Extra Müllgebühren, extra Stromgebühren, alles extra. Man hat jetzt schon einen erhöhten Grundpreis, dann muss jedes Familienmitglied einzeln noch zusätzlich bezahlen und so weiter und so fort", so Kramer. Letztlich komme so ein sehr hoher Tagespreis zusammen.