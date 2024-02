Bildrechte: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Hintergrund Cannabis-Regelungen kompakt – und wie es dazu kam

Hauptinhalt

20. Februar 2024, 14:15 Uhr

Ab 1. April ist in Deutschland für Erwachsene der Konsum und Besitz von Cannabis-Produkten in bestimmten Mengen straffrei. Eine kontrollierte Abgabe über Vereine soll den Schwarzmarkt eindämmen. Was Cannabis dort kosten wird, bleibt abzuwarten. Die ursprünglich geplanten kommerziellen Cannabis-Shops sollen später kommen. Die Regelungen im Cannabis-Gesetz (CanG) im Überblick und eine Chronik, wie es dazu kam.