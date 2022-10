Es gibt bereits einige Länder auf der Welt, in denen man für den Besitz von Cannabis nicht mehr bestraft wird, weil es dort entweder legalisiert oder entkriminalisiert wurde. Entkriminalisierung bedeutet, das Cannabis weiterhin als illegale Droge gilt, Konsumenten und Konsumentinnen für den Besitz aber nicht strafrechtlich verfolgt werden. Dabei gibt es dann meist Obergrenzen dafür, wie viel man besitzen darf, weil der Handel mit der Droge weiterhin verboten ist. Bei einer Legalisierung wäre die Droge nicht mehr illegal und auch, unter Auflagen, der Handel mit ihr erlaubt.

Uruguay : Cannabis war nie explizit verboten, 2014 wurde es dann endgültig entkriminalisiert.

: Cannabis war nie explizit verboten, 2014 wurde es dann endgültig entkriminalisiert. Kanada : Hier dürfen Menschen seit 2019 bis zu 30 Gramm und vier Pflanzen Cannabis besitzen.

: Hier dürfen Menschen seit 2019 bis zu 30 Gramm und vier Pflanzen Cannabis besitzen. Peru : Der Besitz geringer Mengen Cannabis für den Eigengebrauch, bis zu acht Gramm, ist in Peru entkriminalisiert.

: Der Besitz geringer Mengen Cannabis für den Eigengebrauch, bis zu acht Gramm, ist in Peru entkriminalisiert. Spanien : Hier ist der private Anbau für den Eigengebrauch straffrei.

: Hier ist der private Anbau für den Eigengebrauch straffrei. Niederlande : In den Niederlanden ist Cannabis zwar nicht legal, der persönliche Besitz ist jedoch bis zu fünf Gramm straffrei. Außerdem darf man fünf Pflanzen besitzen.

: In den Niederlanden ist Cannabis zwar nicht legal, der persönliche Besitz ist jedoch bis zu fünf Gramm straffrei. Außerdem darf man fünf Pflanzen besitzen. Portugal : In Portugal ist der Konsum von Drogen generell entkriminalisiert, wenn auch nicht legal. Bis zu 25 Gramm Cannabis sind straffrei - wer mit dieser Menge aufgegriffen wird, muss zu einem Beratungs-Termin.

: In Portugal ist der Konsum von Drogen generell entkriminalisiert, wenn auch nicht legal. Bis zu 25 Gramm Cannabis sind straffrei - wer mit dieser Menge aufgegriffen wird, muss zu einem Beratungs-Termin. Tschechien : Hier sind der Besitz und Konsum seit 2010 legal, solange es sich um weniger als 15 Gramm handelt.

: Hier sind der Besitz und Konsum seit 2010 legal, solange es sich um weniger als 15 Gramm handelt. Südafrika : In Südafrika ist der private Gebrauch von Cannabis legal.

: In Südafrika ist der private Gebrauch von Cannabis legal. USA: In 23 der 50 Bundesstaaten ist Cannabis für medizinische Zwecke zugelassen. In 18 Bundesstaaten sind sowohl Besitz als auch Konsum legal.

Neben diesen Ländern gibt es noch einige weitere, in denen Cannabis zur medizinischen Verwendung freigegeben ist, zum Beispiel Chile, England oder die Schweiz – aber auch Deutschland. Andere Länder planen, ähnlich wie Deutschland, die Legalisierung oder Entkriminalisierung – Luxemburg zum Beispiel.

Cannabis enthält eine Vielzahl von Wirkstoffen, die sogenannten Cannabinoide, über 100 kennt man inzwischen. Die bekanntesten sind CBD und THC. THC ist kurz für Tetrahydrocannabinol. Es ist der psychoaktive Wirkstoff im Cannabis, also das, was den Rauschzustand verursacht. Aber wie funktioniert das?

Konsumiert man Cannabis, dockt das THC an bestimmten Bindungsstellen im Gehirn an, den sogenannten Cannabinoid-Rezeptoren (CB1 und CB2). Die sind eigentlich für körpereigene Cannabinoide vorgesehen. Diese Endocannabinoide sind Neurotransmitter, also chemische Botenstoffe, über die Nervenzellen miteinander kommunizieren. Sie spielen an ganz vielen Stellen im Körper eine Rolle, zum Beispiel beim Wachstum von Gehirnzellen, im Immunsystem oder beim Schmerzempfinden.

Das THC kommt nun diesen Botenstoffen in den Weg, weil es, zumindest kurzzeitig, ihre Rezeptoren belegt. Dabei verursacht das THC an manchen Stellen eine Überaktivierung, an anderen Stellen eine Hemmung, unser Nervensystem gerät aus dem Gleichgewicht und wir fühlen einen Rausch.

Hinzu kommt, dass THC auch Einfluss auf andere Neurotransmitter-Systeme nimmt, so hemmt es zum Beispiel den Botenstoff Gaba – der wiederum soll eigentlich die Dopamin-Ausschüttung hemmen. Durch seine Unterdrückung erhöht THC indirekt die Dopamin-Ausschüttung und das Belohnungszentrum in Gehirn wird stärker angeregt.

CBD ist kurz für Cannabidiol – im Gegensatz zu THC hat es keine berauschende Wirkung. Tatsächlich soll es sogar den psychogenen Effekt von THC ausgleichen. Und wie THC dockt auch CBD an den Rezeptoren des Endocannabinoid-Systems an und nimmt so auf bestimmte Körperfunktionen Einfluss.

Fun Fact: Das Endocannabinoid-System und seine Funktionsweise wurden nur entdeckt, weil Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen herausfinden wollten, warum Cannabis high macht.

Das kommt zum einen auf das Verhältnis von CBD und THC im Cannabis an. Je höher der THC-Gehalt, desto stärker ist in der Regel die psychoaktive Wirkung. Die Konzentration von THC in Cannabis ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen: 2006 lag der THC-Gehalt der Blüten in Deutschland noch bei durchschnittlich 10,6 Prozent, 2022 waren es bereits 13,7 Prozent. Nach Lauterbachs Eckpunkten für die geplante Legalisierung soll in Deutschland aber nur Cannabis mit einem THC-Gehalt von maximal 10 Prozent verkauft werden.