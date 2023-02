Grundsätzlich ist niemand verpflichtet, eine illegale Äußerung oder ein Bild in einer Chatgruppe zu melden, erklärt Matthias Kettemann vom Leibniz Institut für Medienforschung in Hamburg. Es sei denn, man habe die Gruppe gegründet. Kettemann erklärt, wann von einer Billigung der Straftat die Rede ist: "Wenn Sie in einer Gruppe sind und eine Äußerung durch ein Thumbs Up oder ein Sternchen oder ein Herzchen versehen, dann kann das als Billigung dieser Straftat gesehen werden. Wenn sie der Gruppengründer sind und nichts tun gegen die Straftat eines anderen in ihrer Gruppe, da gibt es zwar noch keine Fälle dazu, aber ich würde meinen, dass man da auslegen kann, dass auch eine Billigung stattfindet."