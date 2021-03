Stefanie Lorenz unterrichtet seit fünf Jahren an der Volkshochschule Dresden "Deutsch als Fremdsprache“. In ihren Kursen saßen vor der Coronazeit bis zu 20 SchülerInnen aus verschiedenen Ländern. Das Erlernen der Sprache gehört zu den Basisfaktoren für eine gute Integrationsmöglichkeit. Die 35-Jährige hat sich im letzten Jahr durch viele Förderprogramme gewühlt und sich fit für den Online-Unterricht gemacht.



Derzeit gibt es keinen Präsenzunterricht an der VHS Dresden - aber immerhin Kurse via Internet. Natürlich belastet sie die finanzielle Unsicherheit. "Auch der Kontakt zu meinen Schülern fehlt mir sehr", sagt sie und hofft darauf, bald so viele von ihnen wie möglich wieder in ihren Kursen zu sehen.