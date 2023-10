Polizei und Staatsanwaltschaft im bayerischen Ingolstadt haben nach Angaben vom Donnerstag weiter keine Hinweise auf ein Attentat gegen AfD-Co-Chef Chrupalla. Es würden Kontakte von Chrupalla am Mittwoch beim Fotografieren von Selfies geprüft. Aber: "Es liegen zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Erkenntnisse vor, dass Herr Chrupalla angegangen oder angegriffen wurde." Nach Angaben der Ermittlungsbehörden hatte der AfD-Chef am Mittwoch Schmerzen im Oberarm verspürt und sei "wegen weiterer gesundheitlicher Beschwerden" in eine Klinik eingelieferte worden. Dort sei eine "oberflächliche Rötung bzw. Schwellung" festgestellt worden. Chrupalla wurden Blutproben entnommen, auch seine Kleidung wird untersucht. Die Ergebnisse stündennoch aus.

Nach Polizeiangaben vom Mittwoch musste Chrupalla am Nachmittag vor einer geplanten Wahlkampfrede in Ingolstadt hinter der Bühne medizinisch versorgt werden. Er sei anschließend ins Krankenhaus gebracht worden. Eine "offensichtliche Verletzung" sei zu diesem Zeitpunkt nicht erkennbar gewesen. Es werde untersucht, ob Dritte für den Vorfall verantwortlich sein könnten. Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt leitete nach eigenen Angaben Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der Körperverletzung gegen unbekannt ein. Beschuldigte gebe es bislang keine.

Zur Bedrohungslage gegen Weidel wollte die Kantonspolizei Schwyz aus ermittlungstaktischen Gründen keine näheren Angaben machen. Ein Polizeisprecher ließ auch die Frage offen, woher der Hinweis für den Einsatz gekommen sei und ob die konkreten polizeilichen Maßnahmen noch andauerten. Das für den Personenschutz von Politikern zuständige Bundeskriminalamt (BKA) teilte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP mit, die Absage von Weidels Teilnahme an der Veranstaltung am Dienstag sei "nicht auf Veranlassung oder Empfehlung des BKA" erfolgt. Darüber hinaus könne die Behörde "zu taktischen Maßnahmen oder Gefährdungsmomenten keine Auskunft geben".

Chrupalla liegt nach Aussage seines Sprechers auch am Donnerstag weiterhin auf der Intensivstation in einem Ingolstädter Krankenhaus. Die Untersuchungen dauerten an. Wie lange der AfD-Vorsitzende noch behandelt werden müsse, entscheide sich am Freitag.

AfD-Chefin Alice Weidel hält sich nach Angaben ihres Sprechers Daniel Tapp im Zusammenhang mit einer mutmaßlichen Bedrohungslage aktuell auf Mallorca auf. Er bestätigte am Mittwochabend einen "Spiegel"-Bericht, wonach Weidel am Dienstag auf der spanischen Ferieninsel Mallorca in einem Strandrestaurant gemeinsam mit ihrer Lebensgefährtin gesehen wurde. Das war der Tag, an dem sie eigentlich beim bayerischen Landtagswahlkampf in Mödlareuth als Hauptrednerin hätte auftreten sollen. Weidel und ihre Lebensgefährtin und Kinder seien der Empfehlung gefolgt, einige Zeit ihrer häuslichen Umgebung fernzubleiben.