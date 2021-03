Das Oberlandesgericht Celle hält es für verfassungswidrig, dass in Deutschland bei lesbischen Elternpaaren nicht automatisch beide Mütter in die Geburtsurkunde ihres Kindes eingetragen werden können. Damit hat das Gericht deutlich gemacht, dass die Elternschaft im Bürgerlichen Gesetzbuch neu geregelt werden muss. Deshalb wurde der Fall an des Bundesverfassungsgericht weitergeleitet.

Das Bundesjustizministerium arbeitet schon länger an einer Reform des Abstammungs-, Kindschafts- und Unterhaltsrechts. Für eine Teilreform, die unter anderem die Mit-Mutterschaft durch Ehe und durch Anerkennung vorsieht, gibt es seit 2020 einen Gesetzentwurf. Da aber innerhalb der Bundesregierung noch über die inhaltliche Gestaltung der Reform diskutiert wird, dauern die Gespräche darüber weiterhin an.

Da ist das Land Berlin schon weiter, das am Freitag einen konkreten Antrag zur Reform des Abstammungsrechts in den Bundesrat einbringen will. Dabei sollen bei lesbischen Ehepaaren die biologische Mutter und deren Ehefrau rechtlich als Mütter gelten. Analog dazu gilt in heterosexuellen Beziehungen der Ehemann automatisch als Vater eines Kindes, auch wenn das Baby zum Beispiel mit Hilfe einer Samenspende gezeugt wurde.