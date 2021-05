Sachsen-Anhalt und Thüringen setzen die Prioritäten anders. Dort folgt man den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission und hat die Abstände für Erst- und Zweitimpfung ausgeweitet. "Bei Biontech haben wir in Thüringen ein Impf-Intervall von sechs Wochen, bei Astrazeneca sind es zwölf Wochen", sagt Silke Fließ, die Sprecherin des Erfurter Sozialministeriums. Außerdem hätten sie inzwischen die Priorisierungsgruppe 3 in Thüringen geöffnet , und bei den Hausärzten würde die Priorisierung für Astrazeneca aufgehoben. "Das heißt, wer sich auch mit unter 60 Jahren mit Astrazeneca impfen lassen möchte, kann das bei seinem Hausarzt tun", erklärt Fließ.

Tempo, das sich inzwischen gut in Zahlen veranschaulichen lässt. So haben im Freistaat Thüringen mit Stand 6. Mai 28,2 Prozent der Menschen ihre Erstimpfung bekommen, in Sachsen-Anhalt sind es 30,6, in Sachsen 27,5 Prozent. Bei den Zweitimpfungen liegt Thüringen sogar deutschlandweit auf Platz 1 mit 12,6 Prozent – gegenüber 11,2 Prozent in Sachsen und 8,2 Prozent in Sachsen-Anhalt.