Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen und in Krankenhäusern müssen sich künftig gegen das Coronavirus impfen lassen. Die geschäftsführende Bundesregierung, die voraussichtlichen Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP sowie die Bundesländer einigten sich auf eine sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht.

Dann müssten sich alle Beschäftigten in Alten- und Pflegeheimen sowie in Krankenhäusern, die mit vulnerablen Menschen in Kontakt kommen, impfen lassen – also neben Pflegerinnen und Pflegern auch Reinigungskräfte.