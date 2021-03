Alles neu macht die Virusmutation? Haben wir wegen der britischen Corona-Variante eine neue Pandemie? Rein vom Lehrbuch her gesehen, stimme die Formulierung der Kanzlerin so nicht, sagt der Leipziger Virologe Uwe Gert Liebert, aber: "Das ist eine ganz gute Beschreibung, wenn sie sagt, es fühlt sich an wie eine neue Pandemie. In Wirklichkeit ist es natürlich nur eine Fortsetzung der Pandemie mit einem veränderten Virus." Denn dass Viren mutieren, komme in der Evolution immer wieder vor. So habe das SARS-Corona-Virus im vergangenen Jahr mehrere hundert, vielleicht sogar mehrere tausende Mutationen entwickelt, schätzt Liebert.

Virusmutation setzt sich durch

Allerdings hätten nur einige wenige neue Eigenschaften aufgezeigt, ergänzt Markus Scholz vom Institut für medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie der Universität Leipzig. "Bei der neuen Variante ist es tatsächlich so, dass die ansteckender ist und eben einen längeren Infektiositätszeitraum hat und möglicherweise auch eine höhere Mortalität, also Sterblichkeit, und man sieht eben, dass sich diese Variante gerade durchsetzt in Deutschland."

Ungefähr 70 Prozent des Corona-Infektionsgeschehens mache die sogenannte britische Mutation hierzulande derzeit aus, sagt der Epidemiologe Scholz. Anfang April werde sie alle anderen Varianten verdrängt haben und bei nahezu 100 Prozent liegen. Das habe man bereits in anderen Ländern beobachten können. In diesem Sinne habe die Kanzlerin Recht, dass man auf die neuen Parameter reagieren müsse, so Scholz. Er und Lieber betonen jedoch: "Wer geimpft wird oder geimpft ist, der ist auch gegen diese Variante des Virus geschützt."