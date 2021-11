Noch steht die Forschung am Anfang, aber es zeichnen sich deutliche Unterschiede zwischen Frauen und Männern ab. So liegt die Zahl der Coronainfektionen bei Frauen etwas höher. Männer müssen aber häufiger wegen einer COVID-19-Erkrankung auf der Intensivstation behandelt werden und sie sterben auch häufiger an COVID-19, erklärt Dr. Irit Nachtigall Regionalleiterin Infektiologie bei den Helios Kliniken in der Region Ost. Die Ursachen dafür sind vielfältig.

Männer und Frauen benutzen unterschiedliche Abwehrmechanismen. "Frauen haben mehr zelluläre Abwehr", so Dr. Irit Nachtigall. Die Immunabwehr von Frauen arbeite spezifischer – mit feinen Instrumenten. "Männer machen mehr über Antikörper." Diese lösen eine unspezifische und überschießende Antwort des Körpers aus. Das erkläre auch die schweren Verläufe bei Männern mit den so genannten Zytokin-Stürmen.

Die Zahlen sind von Land zu Land sehr unterschiedlich, erklärt Dr. Irit Nachtigall. "Bei uns sind die Zahlen so, dass Frauen sich zu 75 Prozent anstecken, weil sie mehr in den Berufen arbeiten, die nah am Menschen sind. Frauen arbeiten in der Pflege, am Krankenbett." Laut dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung bekleiden Frauen 75 Prozent der systemrelevanten Berufe. Deshalb haben sie in ihrem beruflichen Umfeld ein erhöhtes Infektionsrisiko.