Allein in Leipzig sollen 600 bis 800 Menschen in der Sexarbeit tätig sein, schätzt Linda Apsel von der Fachberatungsstelle Leila. Bei dieser Anlaufstelle in Leipzig werden Sexarbeitende in allen Lebenslagen beraten – auch in der Pandemie. Das Sozialministerium sagt gegenüber MDR exakt: In ganz Sachsen sind nur 800 Personen nach dem Prostituiertenschutzgesetz angemeldet. Es ist offenbar nicht so leicht herauszufinden, wie die Sexarbeitslandschaft allein in Sachsen aussieht.