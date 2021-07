Zehntausende Dosen auf Lager Wohin mit dem Astrazeneca-Impfstoff?

Zu Letzerem hat die Bundesregierung inzwischen einen Plan: Am 7. Juli beschloss das Kabinett, bis Ende des Jahres insgesamt mindestens 30 Millionen Impfdosen Astrazeneca und Johnson & Johnson abzugeben. Die Vakzine sollen unentgeltlich vor allem an Entwicklungsländer gehen. Mindestens 80 Prozent davon im Rahmen der Covax-Impf-Initiative der Vereinten Nationen. Ein kleiner Teil der Dosen soll zudem bilateral an Staaten auf dem Westbalkan sowie das ehemalig von Deutschland besetzte Namibia in Südwestafrika gehen. Losgehen soll es im August.