Auch Sachsen-Anhalt setzt die Impfungen mit Astrazeneca für Menschen unter 60 Jahren vorerst aus. Wie das Sozialministerium dem MDR mitteilte, wurden die Impfzentren des Landes noch am Dienstagabend über diese Entscheidung informiert. Eine Sprecherin sagte, die Impfzentren seien gebeten worden, dementsprechend zu handeln. Möglicherweise können damit Impftermine am Mittwoch ausfallen, wenn das jeweilige Impfzentrum keine Alternative zu Astrazeneca zur Verfügung habe.

In Thüringen wird ab Mittwoch vorerst nicht mit Astrazeneca geimpft – unabhängig von der Altersgruppe. Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) teilte dem MDR mit, das sei ohnehin so geplant gewesen, weil der Impfstoff im Freistaat komplett aufgebraucht sei. In den Impfzentren würde damit derzeit nur mit Biontech/Pfizer oder Moderna geimpft. Zugleich erklärte die KV, dass es in Thüringen nach Impfungen mit Astrazeneca zu keinen schwerwiegenden Komplikationen wie Hirnvenenthrombosen gekommen sei. 78.200 Menschen hätten das Mittel bislang in Erstimpfungen erhalten.