Nicht alle haben so viel Glück wie Sina Fleischmann. Sie leitet den Busbetrieb Fleischmann-Reisen. Das kleine Unternehmen bringt sowohl Fahrgäste im Linienverkehr im Wartburgkreis an ihr Ziel als auch Urlauber. Und da Busreisen gerade nicht anstehen: keine Ausfälle im Linienverkehr. Sie habe in den Wintermonaten ohne kurzfristige Ausfälle genügend Personalpuffer, dafür aber ein anderes Problem: "Wir haben in unserer Branche über das ganze Jahr gesehen einen Fahrermangel."