Allerdings handelt es sich bei diesen Berechnungen für Covid-19-Patienten um Schätzungen. Denn aktuell existiert noch gar kein valides Abrechnungssystem für Covid-Behandlungen. Dafür liefern einige ausgewählte Krankenhäuser die Kostendaten für alle Behandlungen mit einem Zeitverzug von zwei Jahren. Bisher war dieser Zeitversatz kein Problem, in einer Pandemie ist das natürlich anders.

Dennoch lässt sich schon jetzt abschätzen, dass Covid-Patienten mehr Kosten verursachen als andere Patienten. Sie liegen länger auf der Intensivstation, im Schnitt elf Tage, und damit fast dreimal so lange wie "normale" Patienten. Zudem braucht ihre Betreuung mehr Personal. So werden für das Umlagern des Patienten in die Bauchlage zur besseren Belüftung der Lunge fünf Mitarbeiter benötigt. Auch durch die Schutzkleidung für das medizinische Personal entstehen höhere Kosten.