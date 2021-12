Wie leicht die Omikron-Variante für eine Corona-Übertragung sorgt, deutet ein Fall in Oslo an. Nach einem Weihnachtsessen in der norwegischen Hauptstadt mit 100 bis 120 geimpften Teilnehmern, unter ihnen ein Südafrika-Rückkehrer, wurden bislang 60 von ihnen per PCR-Test positiv auf Corona getestet. In einem Fall wurde nach Angaben der Stadt die Omikron-Variante nachgewiesen, bei mindestens 17 weiteren sei dies ebenfalls wahrscheinlich.