Corona-Impfkampagne Boostern wird über die Feiertage zur Herausforderung

"Die Impfkampagne wird auch über Weihnachten, an den Tagen zwischen Weihnachten und Silvester und an Silvester weiterlaufen." So steht es im Bund-Länder-Beschluss vom Dienstag – fett gedruckt. Ein klares Signal: Der Bundeskanzler und seine Länderkollegen wollen die aktuelle Dynamik beim Impfen ins neue Jahr retten.