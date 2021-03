Angesichts stark steigender Corona-Infektionszahlen haben sich Bund und Länder auf eine Verlängerung des Lockdowns in Deutschland bis zum 18. April verständigt. Das gab Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Nacht in Berlin bekannt. Demnach sollen die geltenden Regeln an Ostern sogar noch einmal verschärft werden.

Harter Oster-Shutdown

So soll es an den anstehenden Feiertagen zwei Tage geben, an denen nicht gearbeitet werden darf. Damit wird unter anderem auch der Einzelhandel vom 1. bis zum 5. April komplett geschlossen bleiben. Selbst Supermärkte sollen von der Schließung betroffen sein. Nur an Karsamstag soll der Lebensmitteleinzelhandel im engen Sinne geöffnet bleiben. Auch Präsenzgottesdienste soll es möglichst nicht geben.



Auch die geltenden, strengen Kontaktregeln werden an Ostern noch einmal verschärft. So werden mögliche Treffen vom Gründonnerstag bis zum Ostermontag auf Personen aus dem eigenen Haushalt und einen weiteren Haushalt beschränkt; Kinder bis 14 Jahre sind hiervon ausgenommen. Auch Inlandsreien werden nicht gestattet. Erleichterungen für die Gastronomie oder den heimischen Tourismus wird es damit nicht geben.

"Notbremse" bleibt bestehen

Die bei der letzten Bund-Länder-Konferenz beschlossene "Notbremse" bleibt bestehen. Bereits erfolgte Lockerungen müssen damit konsequent zurückgenommen werden, sollten der Sieben-Tage-Inzidenzwert von 100 für einen Landkreis überschritten werden. Zudem soll es weitere Einschränkungen geben, wie Ausgangsbeschränkungen, verschärfte Kontaktbeschränkungen und eine Tragepflicht medizinischer Masken auch im privaten Pkw.

Mallorca-Urlauber bekommen Auflagen

Für Urlauber im Ausland soll eine generelle Testpflicht vor dem Rückflug eingeführt werden. Sie soll zur Voraussetzung für die Einreise nach Deutschland gemacht werden. Das Infektionsschutzgesetz soll dazu geändert werden.

Osterurlaub war Knackpunkt

Die Verhandlungen zwischen Bundeskanzlerin Merkel und den 16 Ministerpräsidenten dauerten bis in die Nacht hinein. Mehrfach waren die mehr als elfstündigen Beratungen unterbrochen worden, um in kleineren Kreisen einen Kompromiss auszuloten. Heftig umstritten war dabei bis zuletzt auch die Möglichkeit, an Ostern innerhalb Deutschlands reisen zu dürfen. Fünf Bundesländer, darunter die Küstenländer Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, hatten dafür plädiert, zumindest Reisen innerhalb des eigenen Bundeslandes zu gestatten. Trotz steigender Infektionszahlen sollte ein "kontaktarmer Osterurlaub" möglich sein. Mit diesem Wunsch konnten sie sich jedoch nicht gegen den Willen von Kanzlerin Merkel durchsetzen.

Infektionszahlen steigen weiter rasant