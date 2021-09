In Sachsen-Anhalt sind die Corona-Maßnahmen an die 7-Tage-Inzidenz gekoppelt. In der aktuellen Verordnung werden die Kreise und kreisfreien Städte im Hinblick auf die Hospitalisierung ermächtigt, auch abweichende Maßnahmen zu ergreifen. In §16 Verordnungsermächtigung Abs. 2 heißt es: