Antivirale Pillen EMA empfiehlt Zulassung von Covid-Medikament Paxlovid

In den USA wird es schon seit Dezember angewendet, jetzt soll das antivirale Covid-Medikament Paxlovid auch in Europa zugelassen werden. Vielleicht der nächste Schritt Richtung Ende der Pandemie – die Zulassungsstudien zeigen eine große Wirksamkeit. Wann Paxlovid aber tatsächlich in Apotheken verfügbar sein wird, ist noch offen.