Zuvor hatte Sachsen angekündigt, ab Montag nur noch Geimpfte und Genesene in öffentliche Innenräume zu lassen. Ärztepräsident Klaus Reinhardt verlangte in der "Passauer Neuen Presse", in ganz Deutschland nur noch Geimpften oder Genesenen den Besuch von Restaurants, Veranstaltungen oder Kinos zu erlauben. Ähnlich äußerten sich auch der Gesundheitsexperte der Grünen, Janosch Dahmen und SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach.



Der Immunologe Carsten Watzl vom Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund sagte in den ARD tagesthemen am Freitag, man wisse schon seit einiger Zeit, dass sich besonders die Ungeimpften infizierten. Das beträfe auch die schweren Verläufe in den Krankenhäusern. Daher sei es nur folgerichtig, wenn man wie in Sachsen die Ungeimpften von Situationen ausschließe, wo sie sich anstecken könnten – und das hieße nun mal 2G.