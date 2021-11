Alpha, Delta, Omikron Warum es immer neue Virusvarianten gibt und wie wir uns weiter schützen

Überall auf der Welt werden Viren regelmäßig sequenziert. Das heißt, man untersucht das Genom des Virus auf Veränderungen. Das ist Standard und wird durch die Weltgesundheitsorganisation WHO überwacht. Prof Dalpke erklärt, dass bei neuen Mutationen unter anderem beobachtet wird, ob sie sich plötzlich ausbreiten, das kann ein Hinweis sein, dass sie leichter übertragbar sind. Im nächsten Schritt erfolgt die Einsortierung in "variants of interest" (VOI), die besonders beobachtet werden und "variants of concern" (VOC), besorgniserregende Varianten, so wie das bei der neuen Variante Omikron der Fall ist. Diese weist besonders viele Mutationen auf. In Deutschland werden etwa zehn Prozent der SARS-CoV2-Proben sequenziert, also das Genom genauer untersucht. Zuständig dafür sind das Konsiliarlabor für Coronaviren an der Berliner Charité, aber auch das Robert-Koch-Institut (RKI), Universitätskliniken und Speziallabore führen Genomsequenzierungen durch.