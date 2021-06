Kommentar Corona-Variante Delta darf nicht Europameister werden

Fußball lebt von Emotionen. Auf der Tribüne liegen die Gefühle "himmelhoch jauchzend" und "zu Tode betrübt" meist nah beieinander. Das weiß selbst ich, als Fan von Hertha BSC. Und da hat man wirklich nicht viel zu lachen, sondern mehr Grund zum Verdruss. So hat das Erlebnis Fußball in den letzten anderthalb Jahren massiv unter der Corona-Pandemie und dem Zuschauerentzug gelitten. Keine Frage. Keiner konnte allerdings auch so laut jammern und Krokodilstränen vergießen wie die Fußball- und Vereinsfunktionäre, um das Mitleid der Öffentlichkeit zu erregen. Und sie bekamen es auch. Mehr als andere Betroffene von der Corona-Pandemie.