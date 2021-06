Die einzigen Daten, die leider vorliegen sind, stammen aus England. Wir hatten ja schon im Dezember angemahnt, dass man solche Studien auch in Deutschland aufsetzen sollte, als die Alpha-Variante zugenommen hat. Es gibt auch jetzt für die Delta-Variante keine Studien und höchstwahrscheinlich auch für die Epsilon und Zeta, die dann kommen, wird es auch keine geben. Man muss sich also auf die Daten verlassen aus dem Ausland, leider.



Die empirischen Daten von der Alpha-Variante waren eigentlich relativ eindeutig: Trotz eines zunehmenden Anteils der Variante, so wie wir es jetzt bei bei Delta auch sehen, hat sich der Bekämpfungsfortschritt eigentlich nicht geändert. Das sehen wir jetzt auch in Deutschland: Die Variante nimmt zu, das wird sich verdoppeln, vielleicht alle zehn Tage. Und trotzdem sehen wir einen Sinkflug der Zahlen, so eine geringe Inzidenz wie im letzten Sommer. Die Sterberate sinkt, die Anzahl der Sterbefälle ist auf sehr niedrigem Niveau. Also es geht alles in die richtige Richtung. Ich sehe jetzt eigentlich keinen Grund, irgendetwas bei der Pandemiebekämpfung zu ändern und auch jetzt schon zu diskutieren, dass man im Herbst vielleicht die Schulen nicht öffnet.