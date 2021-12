Christoph Wonneberg hat die damaligen Friedensgebete mitorganisiert und sieht Parallelen zu den heutigen Corona-Protesten. Bildrechte: dpa

Christoph Wonneberger bringt diese Erklärung aus der Fassung. Er ist wie Turek ehemaliger Leipziger Pfarrer und Organisator der damaligen "Friedensgebete" in der Nikolaikirche. Wonneberger nimmt selbst regelmäßig an den Corona-Protesten teil: "Da steht also wirklich: Ihr seid nicht das Volk. Also mir tut das auch wirklich weh, dass Kollegen von mir sich da nicht zu schön sind, sich unter so einer Erklärung mit darunterzusetzen. Ihr seid nicht das Volk. Wieso denn? Ihr seid alle das Volk!"