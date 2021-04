Russischer Corona-Impfstoff Bundesregierung plant Sputnik-V-Vertrag ohne EU

Die Bundesregierung hat Gespräche mit Russland über die Lieferung des Corona-Impfstoffs Sputnik V angekündigt. Gesundheitsminister Jens Spahn sagte im WDR, die EU-Kommission habe am Mittwochabend erklärt, dass sie in bei Sputnik V keine Verträge schließen wolle so wie mit anderen Herstellern, wie zum Beispiel Biontech/Pfizer. Deutschland werde daher im Alleingang ohne die EU bilateral mit Russland über eventuelle Lieferungen reden. Um in der aktuellen Lage tatsächlich zu helfen, müsste eine Lieferung aber schon in den nächsten zwei bis fünf Monaten kommen. "Ansonsten haben wir so oder so mehr als genug Impfstoff", sagte Spahn.