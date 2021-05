Verfasser: Es drohten nie Bergamo-Zustände

Doch was steht eigentlich in dem Thesenpapier, das so kontrovers diskutiert wird?

Die Autoren werfen den Intensivmedizinern von der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vor, zu Unrecht vor einer drohenden Überlastung der Intensivstationen gewarnt zu haben. Patienten seien zudem überdurchschnittlich oft auf Intensivstationen verlegt worden.

Mitautorin Andrea Knipp-Selke sagt zusammenfassend: "Bei uns haben nie Bergamo-Zustände gedroht. Es war immer maximal ein Viertel der Betten mit Corona-Patienten belegt und die anderen Betten waren natürlich voll – man fährt ja auch keine leeren Intensivstationen –, aber die waren nicht mit Covid-Patienten belegt." Und Hauptautor Schrappe sagte dem MDR: "Wir haben, selbst wenn man die Notfallreserve nicht mit einberechnet, immer noch sehr viel intensivmedizinische Kapazität übriggehabt."

Überversorgung Covid-19-Kranker?

Tatsächlich sind im Frühling 2020 und im Winter 2020/2021 jedoch viele planbare Operationen verschoben worden, wodurch Intensivkapazitäten absichtlich freigehalten wurden, um mögliche Covid-Patienten versorgen zu können. Vor diesem Hintergrund sind die Aussagen der Mediziner um Schrappe problematisch.

In der Stellungnahme nennen es die Verfasser eine "Angst-basierte Kampagne", die eine "entscheidende Rolle bei der Durchsetzung der Maßnahmen zur Kontakteinschränkung" gespielt habe.

Corona-Station in Bergamo. Dort kam es im Frühjahr 2020 zu dramatischen Szenen. Bildrechte: imago images/Independent Photo Agency Int. In Deutschland sei, so die Autoren, der Anteil der intensivpflichtigen Covid-Patienten höher als in allen anderen europäischen Ländern. Die Autoren schreiben dazu: "In keinem Land werden im Vergleich zur Melderate so viele Infizierte intensivmedizinisch behandelt, und in keinem Land werden so viele hospitalisierte Infizierte auf Intensivstation behandelt." Diese Situation nehme sogar zu und müsse dringend genauer untersucht werden, es drohe eine "Überversorgung".

Fehler in der Berechnung

Doch an genau diesem Argument zu hospitalisierten Patienten gibt es vehement Kritik. Die Divi – die auch das Divi-Intensivbettenregister betreibt, in dem seit dem Frühjahr 2020 die Intensivbetten in Deutschland gelistet sind – schrieb in einer gemeinsamen Stellungnahme mit dem Marburger Bund und der Deutschen Krankenhausgesellschaft: "Gänzlich unbelegt ist der Hinweis, im internationalen Vergleich habe die Versorgung der Covid-Patienten in Deutschland unangemessen häufig in den Intensivstationen stattgefunden." Es sei gerade die Stärke der deutschen Krankenhausstrukturen, die schwerkranken Patienten adäquat in den Intensivkapazitäten zu versorgen. Und weiter: "Wer daraus eine 'Fehlversorgung' konstruiert, müsste gleichzeitig Daten vorlegen, dass die Behandlungsergebnisse in anderen Ländern gleich gut oder sogar besser waren."

Bei den Zahlen zu hospitalisierten Patienten räumte Mitautorin Knipp-Selke am Montag Fehler ein: Es würden gerade neue Berechnungen angestellt. An der Gesamtaussage ändere sich dadurch allerdings nichts.

Das Problem an den Daten, mit denen Knipp-Selke und ihre Kolleginnen und Kollegen ihre Thesen stützen: Sie ziehen zur Berechnung der hospitalisierten Patienten Zahlen des Robert Koch-Instituts heran. Doch die beziehen sich jeweils nur auf die neu aufgenommenen Patienten, ohne Aussage über Dauer und Qualität eines folgenden Krankenhausaufenthalts. Wie viele Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt insgesamt stationär oder intensivmedizinisch behandelt werden mussten, geht aus diesen RKI-Daten nicht hervor.