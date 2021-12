Fest steht: Das Impftempo ist in den vergangenen Wochen bundesweit angestiegen, so auch in Sachsen und Thüringen. In Sachsen-Anhalt erhielten in der vergangenen Woche so viele Menschen eine Corona-Impfung wie noch nie, knapp über 100.000 Menschen wurden geimpft. Das ist ein deutlicher Fortschritt. Um den Plan von Bund und Ländern umzusetzen, müsste jedoch die doppelte Menge an Menschen geimpft werden.