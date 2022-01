Die Bereichsleiterin Soziale Dienste ist für 35 Pflegeeinrichtungen in Sachsen verantwortlich, in denen rund 50 Ehrenamtliche arbeiten – die, so Liane Schiewer, durchaus gebraucht werden: "Ehrenamtliche Mitarbeiter sind genauso wichtig wie hauptamtliche. Sie haben ihre Aufgaben in sozialen Einrichtungen, in den Tagespflegen besonders, auch in den Seniorenclubs. Sie helfen beim Essenausteilen mal in der Tagespflege, machen mit in der Sportgruppe oder beschäftigen sich auch mal mit jemandem einzeln. Was ein Ehrenamtlicher übernimmt, das ist immer on top."