Die Dosis für diese Altersgruppe werde geringer sein als für Patienten ab zwölf Jahren . Empfohlen sind zwei Injektionen, die im Abstand von drei Wochen verabreicht werden. Die Entscheidung der EMA bringe in jedem Fall mehr Sicherheit, meint Peter Liese. Der CDU-Politiker ist gesundheitspolitischen Sprecher der EVP, der größten Fraktion im EU-Parlament.

Liese erklärt: "Das ist eine sehr gute Nachricht für Eltern und Kinder. Vor allem für Kinder, die an Vorerkrankungen leiden, wie Down Syndrom, Herzfehler oder Lungenerkrankungen ist es dringend notwendig, bei den jetzigen hohen Zahlen so schnell wie möglich eine Impfung zu bekommen."