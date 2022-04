Der Magdeburger Florian Seidel arbeitet eigentlich im Event-Bereich. Weil das in der Pandemie nicht möglich war, hat er ein Testzentrum im Elbepark eröffnet. Als dann im November die kostenlosen Bürgertests wieder eingeführt wurden, war die Nachfrage so groß, dass Seidel ein zweites Testzentrum in Wolmirstedt im Landkreis Börde eröffnet hat. Zu Hochzeiten wurden in seinen beiden Zentren täglich bis zu 600 Corona-Tests durchgeführt.